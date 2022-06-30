دولي

استئناف المناقشات لحل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة

استئناف المناقشات لحل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة اليث الإسرائيلي (مكان)، صباح اليوم الخميس، عن استئناف المناقشات لحل (الكنيست) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقالت (مكان) "إن (الكنيست) يلتئم اليوم  بكامل هيئتها بعد أن أخفق الائتلاف والمعارضة مساء أمس في التوصل إلى تفاهمات لحل (الكنيست).

وأضافت: أنه وفي السابعة والنصف من صباح اليوم بدأ النقاش حول مشروع قانون حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات القادمة والذي سيستمر حتى الساعة التاسعة إلا ربع.

وأكدت أنه من المتوقع أن يصوت النواب على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أعلن الليلة الماضية أنه لن يخوض الانتخابات القادمة، حيث أُفيد بأنه إذا ما تم حل (الكنيست) فإ ن بينيت سيكون رئيس وزراء بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال التي سيرأسها رئيس حزب (يش عاتيد) يائير لبيد.

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