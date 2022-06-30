حماس تُعلق على إصابة قائد لواء بجيش الاحتلال ومستوطنين بإطلاق نار في نابلس

رام الله - دنيا الوطنفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء اقتحام قبر يوسف، "تأكيد على قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتداءات على أهلنا هناك".وأضافت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "مسار المقاومة المسلحة الممتد من جنين إلى نابلس يؤكد على أن المواجهة الدائمة والشاملة والمفتوحة مع الاحتلال يجب أن تستمر وتتصاعد في كل مدن وقرى الضفة المحتلة، لإفشال مخططات الاحتلال واستنزافه ومنعه من تحقيق أي من أهدافه ،وصولاً إلى تحرير كامل تراب فلسطين".وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أعلن إصابة قائد لواء في الجيش، بجروح طفيفة، وإصابة عدد من المستوطنين بجروح مختلفة جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس.