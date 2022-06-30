شاهد: جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد لواء ومستوطنين بإطلاق نار أثناء اقتحام قبر يوسف
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، إصابة قائد لواء في الجيش، بجروح طفيفة، وإصابة عدد من المستوطنين بجروح مختلفة جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين عند قبر يوسف في نابلس.
وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة إطلاق نار كثيف اتجاه المستوطنين.
في السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء اقتحام قبر يوسف، "تأكيد على قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتدءات على أهلنا هناك".
وأضافت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "مسار المقاومة المسلحة الممتد من جنين إلى نابلس يؤكد على أن المواجهة الدائمة والشاملة والمفتوحة مع الاحتلال يجب أن تستمر وتتصاعد في كل مدن وقرى الضفة المحتلة، لإفشال مخططات الاحتلال واستنزافه ومنعه من تحقيق أي من أهدافه ،وصولاً إلى تحرير كامل تراب فلسطين".
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