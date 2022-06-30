شاهد: جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد لواء ومستوطنين بإطلاق نار أثناء اقتحام قبر يوسف

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة إطلاق نار كثيف اتجاه المستوطنين.

في السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء اقتحام قبر يوسف، "تأكيد على قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتدءات على أهلنا هناك".



