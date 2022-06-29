زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال خفيف، مساء اليوم الأربعاء، الأراضي الفلسطينية، في حدود الساعة 8:45 مساء حسب التوقيت المحلي لفلسطين.وأفاد الراصد في وحدة علوم ورصد الزلازل بجامعة النجاح أنس عطاطرة، بأن الزلزال كان بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 9 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.57 شمالا وخط طول 35.56 شرقا.وذكر أن بؤرة الزلزال تبعد 17 كم جنوب بحيرة طبريا و27 كم شمال شرق مدينة جنين و29 كم جنوب شرق الناصرة، وشعر بهذا الزلزال السكان القاطنين بالتجمعات السكنية الفلسطينية القريبة من بؤرة الهزة.