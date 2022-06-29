شؤون فلسطينية

دعوات استيطانية لمسيرة أعلام في أراضي قرية اسكاكا يوم السبت

دعوات استيطانية لمسيرة أعلام في أراضي قرية اسكاكا يوم السبت
مسيرة الأعلام الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
دعت ما تسمى بمنظمة (ناحالاه) الاستيطانية أنصارها للمشاركة بمسيرة أعلام يوم السبت القادم، تقتحم أراض المواطنين في قرية اسكاكا شرق سلفيت.

وأشارت المنظمة الاستيطانية إلى أن المسيرة ستنطلق من مستوطنة (أرئيل) إلى قطعة الأرض التي تعود لعائلة حرب، والتي استشهد على ترابها الشاب علي حسن حرب الأسبوع الماضي طعناً بالسكين من أحد المستوطنين.

ويهدف المستوطنون من هذه المسيرة لتمجيد المستوطن الذي نفذ جريمة قتل الشهيد علي حرب، ودعم إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين.

واستشهد الشاب علي حرب في 21 من الشهر الجاري بعد طعنه في قلبه من قبل مستوطن في قرية اسكاكا.

وقال فراس حرب ابن عم الشهيد إنهم تلقوا قبل استشهاد علي اتصالاً من أحد الرعاة بأن مستوطنين يقيمون بركساً على أرض العائلة، فجمعوا أنفسهم وذهبوا لتفقد الأرض.

وأشار إلى أن المستوطنين هربوا لحظة وصول العائلة، لكنهم استعانوا بالجيش وعادوا إلى الأرض وطعنوا علي في قلبه.

وأضاف أن الجيش أطلق الرصاص في الهواء لمنعهم من اسعاف علي، وتركوه ينزف على الأرض لنحو ساعة.

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