‎الشؤون المدنية: الاحتلال ينوي تسليم جثمان الشهيد "حامد" الليلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه وبعد متابعة حثيثة من قبلها، سيتم استلام جثمان الشهيد محمد عبد الله حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة الليلة.وأضافت الهيئة أن استلام الجثمان سيكون من قبل طواقمها والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد.والجدير بالذكر، أن الشاب حامد استشهد متأثرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي، وقام باحتجاز جثمانه إلا أن أتى قرار بتسليمه لذويه هذه الليلة.