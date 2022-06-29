دولي

القناة الـ (12): لابيد يتولى رئاسة الوزراء منتصف الليلة

القناة الـ (12): لابيد يتولى رئاسة الوزراء منتصف الليلة
يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الـ (12) الإسرائيلية: إنه "سيتم التصويت على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة صباح غدٍ الخميس".

وأضافت القناة: "سيتولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء منتصف الليل بين الخميس والجمعة 1 تموز/ يوليو".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، عدم ترشحه للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وفي بيان الاعتزال، قال بينت: "بعد وقت قصير، سأنهي فترة ولايتي كرئيس لوزراء إسرائيل وأسلم المنصب إلى صديقي يائير لابيد، لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة".

وتابع: "لكني سأبقى جنديًا مخلصًا لهذا البلد، الذي خدمته طوال حياتي كجندي وضابط ووزير ورئيس وزراء".

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