القناة الـ (12): لابيد يتولى رئاسة الوزراء منتصف الليلة





وتابع: "لكني سأبقى جنديًا مخلصًا لهذا البلد، الذي خدمته طوال حياتي كجندي وضابط ووزير ورئيس وزراء".



رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الـ (12) الإسرائيلية: إنه "سيتم التصويت على قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة صباح غدٍ الخميس".وأضافت القناة: "سيتولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء منتصف الليل بين الخميس والجمعة 1 تموز/ يوليو".هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، عدم ترشحه للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.وفي بيان الاعتزال، قال بينت: "بعد وقت قصير، سأنهي فترة ولايتي كرئيس لوزراء إسرائيل وأسلم المنصب إلى صديقي يائير لابيد، لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة".