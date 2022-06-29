مفتي القدس: السبت بعد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت قناة (العربية)، قد أفادت، مساء اليوم الأربعاء، بثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية.وأِشارت القناة، إلى أنه وفقاً لذلك، فإن وقفة عرفات يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو 2022، فيما سيكون أول أيام عيد الاضحى المبارك يوم السبت 9 من ذات الشهر.