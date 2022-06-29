سلامة معروف: بدء نقل المسافرين عبر نفق (تحيا مصر)





قال معروف في تصريحات لوكالة (الرأي): "سعدنا بتلقي إبلاغ رسمي ببدء العمل بهذه الآلية مطلع الأسبوع القادم بحيث يتم نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات مجهزة وبأسعار معقولة".



وذكر أن تسهيلات السفر عبر معبر رفح كانت ضمن البنود التي تم نقاشها خلال زيارة رئيس متابعة العمل الحكومي مؤخرًا إلى جمهورية مصر العربية.



وتابع معروف:"نشكر الأشقاء المصريين على التسهيلات التي تم الإعلان عنها بخصوص السفر عبر معبر رفح".



وذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذا التسهيل سوف يختصر الكثير من معاناة المسافرين حيث سيتم تجاوز الكثير من معيقات الطريق وسيتم المرور عبر نفق تحيا مصر دون الحاجة للمرور عبر المعدية وكل ذلك بسعر معقول يماثل تكلفة السفر العادية.



وكان رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، قد ختم زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية مطلع يونيو الحاضر، حيث تم فيها مناقشة العديد من القضايا مع جهات الاختصاص بالجانب المصري.





رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أنه تم إبلاغ متابعة العمل الحكومي بنية الجانب المصري بدء نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات وبأسعار معقولة من خلال نفق "تحيا مصر".