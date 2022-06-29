دولي

بينت يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة

بينت يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن نفتالي بينت، رئيس الوزراء الاسرائيلي، أعلن عدم ترشحه للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وفي بيان الاعتزال، قال بينت: "بعد وقت قصير، سأنهي فترة ولايتي كرئيس لوزراء إسرائيل وأسلم المنصب إلى صديقي يائير لابيد، لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة، لكني سأبقى جنديًا مخلصًا لهذا البلد، الذي خدمته طوال حياتي كجندي وضابط ووزير ورئيس وزراء".

وأضاف: "إسرائيل" هي حب حياتي إلى جانب عائلتي، خدمة الوطن هي رسالتي. أنهي اليوم مهمة استمرت أكثر من من أجلكم".

وكان بينت، قد كشف مساء الأحد الماضي، حقيقة قراره اعتزال الحياة السياسية.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن بينت صرح للمقربين منه بأنه ينوي اعتزال الحياة السياسية في الأيام المقبلة. 

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