شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلبي دعوة نظيره الجزائري للمشاركة بالاحتفالات الرسمية للدولة بالذكرى الـ60 لاستقلالها

الرئيس عباس يلبي دعوة نظيره الجزائري للمشاركة بالاحتفالات الرسمية للدولة بالذكرى الـ60 لاستقلالها
رام الله - دنيا الوطن
يشارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الاحتفالات الرسمية لدولة الجزائر الشقيقة في الذكرى الستين لاستقلالها، وذلك تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة: "إن مشاركة الرئيس محمود عباس، الأشقاء في دولة الجزائر بهذه الذكرى العظيمة يؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين واهتمام القيادتين الفلسطينية والجزائرية بتوطيد هذه العلاقة والحفاظ عليها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، أن الرئيس محمود عباس سيبحث مع أخيه الرئيس تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.

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