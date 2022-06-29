تفاصيل لقاء اشتية بممثل الإتحاد الأوروبي بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنشدد رئيس الوزراء محمد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات ما بين فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، وتتويجها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في مكتبه برام الله.وثمن رئيس الوزراء استئناف الدعم الأوروبي غير المشروط لفلسطين، مشيرا إلى أن أوروبا لها موقف ثابت تجاه فلسطين في كافة الظروف، انطلاقا من الإيمان بقيم السلام والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجدد اشتية مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي وفق الاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء شعبنا، والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.كما دعا أوروبا للقيام بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وبحث اشتية مع الوفد تعزيز التعاون على كافة الأصعدة بالتشاور وبانسجام مع خطة التنمية والأولويات الوطنية.