شؤون فلسطينية

اشتية يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتتوج بالاعتراف بفلسطين

اشتية يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتتوج بالاعتراف بفلسطين
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات ما بين فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، وتتويجها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين.

وثمن استئناف الدعم الأوروبي غير المشروط لفلسطين، مشيرا إلى أن أوروبا لها موقف ثابت تجاه فلسطين في كافة الظروف، انطلاقا من الإيمان بقيم السلام والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان.

وجدد اشتية مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي وفق الاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى وقف الإجراءات الأحادية
الإسرائيلية من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء شعبنا، والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.

كما طالب رئيس الوزراء، أوروبا للقيام بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبحث اشتية مع الوفد تعزيز التعاون على كافة الأصعدة بالتشاور وبانسجام مع خطة التنمية والأولويات الوطنية.

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