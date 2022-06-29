البنتاغون يدعم خطط تزويد تركيا بمقاتلات (إف-16)

رام الله - دنيا الوطنأكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر أن البنتاغون يدعم خطط تركيا لتحديث أسطول مقاتلات (إف-16) ومواصلة تطويره.وقالت والاندر على هامش قمة "الناتو": "الولايات المتحدة تدعم تركيا في تحديث أسطول مقاتلاتها لأنها تساهم في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأمريكي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وظهرت فكرة بيع تركيا مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "إف-16" بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج تزويدها بمقاتلات أكثر حداثة من طراز "اف-35" كعقوبة على شرائها منظومات دفاع جوي روسية من طراز "إس-400".