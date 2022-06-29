بكيرات يدعو إلى شد الرحال للأقصى والمشاركة الواسعة في الاعتكاف

رام الله - دنيا الوطندعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتلبية دعوات الاعتكاف بالمسجد خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك ضمن جهود التصدي لمخططات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.وقال بكيرات إن "شد الرحال إلى المسجد الأقصى مهم في كل وقتٍ وحين (..)، في رمضان وغيره من الشهور"، مشددا على أهمية إدراك أن الرباط في الأقصى، يجب أن يكون من أولويات الإنسان المقدسي والفلسطيني.وأرجع أهمية الاعتكاف والرباط في الأقصى، إلى التحديات الكبيرة والمخاطر العظيمة، التي تهدده من قبل سلطات الاحتلال، إلى جانب محاولات التهويد والتدنيس التي ينفذها المستوطنون.وتابع بكيرات قائلاً: "رسالتنا لكل أحباب الأقصى في كل مكان سواء في القدس أو الضفة الغربية أو الداخل المحتل، أنتم أهل المسجد وعليكم الرباط في باحاته والمشاركة في الاعتكاف بدءًا من يوم الغد وحتى عيد الأضحى".وشدد على أن شد الرحال ضرورة مقدسية وفلسطينية، لإثبات أحقيتنا بالمسجد الأقصى، لافتا إلى أن دعوات الرباط بالأقصى متواصلة منذ عشر سنوات، وتؤكد أنه يجب أن تكون في رمضان وغيره من الشهور.وأوضح بكيرات أن استثمار الأيام المباركة مثل العشر الأوائل من ذي الحجة، يضاع أجر الرباط في المسجد الأقصى.