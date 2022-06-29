دولي

مقتل 13 مهاجراً في انقلاب زورق قبال سواحل السنغال

مقتل 13 مهاجراً في انقلاب زورق قبال سواحل السنغال
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون بالصليب الأحمر السنغالي إن قاربا يقل مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل السنغال، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وذكر جادجا سامبو، المسؤول بالصليب الأحمر السنغالي، إن الحادث وقع بالقرب من كافونتين في منطقة كازامانس الجنوبية ليل الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال عمال الإنقاذ إن حوالي 150 شخصا كانوا على متن القارب وتم إنقاذ 91 منهم، ولا يزال أكثر من 40 آخرين في عداد المفقودين، ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين او لانتشال جثث.

يحقق المسؤولون في سبب وقوع الحادث، والمسؤول عن القارب وعملية الهجرة، بحسب مسؤولين في منطقة زيغينشور.

تشهد السنغال محاولة الكثيرين الهجرة إلى أوروبا سنويا على متن قوارب صغيرة على مسار بحري خطير على طول ساحل غرب إفريقيا.

وفي أغسطس 2021 انقلب قارب يقل حوالي 60 مهاجرا أمام سانت لويس شمالي السنغال، مما تسبب في غرق عشرات الركاب.

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