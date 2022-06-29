مستوطنون يقتحمون الأقصى وتواصل الدعوات المقدسية للاعتكاف

رام الله - دنيا الوطننفذت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، جولة اقتحامات جديدة في باحات المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل الدعوات المقدسية بضرورة المشاركة الواسعة في الاعتكاف بالمسجد، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.واقتحم عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء طقوس تلمودية عنصرية، وخاصة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، واستمعوا لشروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وذلك مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.