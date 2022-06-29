شؤون فلسطينية

فلسطين والتشيك تبحثان آفاق التعاون المشترك بينهما

فلسطين والتشيك تبحثان آفاق التعاون المشترك بينهما
فلسطين والتشيك تبحثان آفاق التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة ممثل جمهورية التشيك السفير جاكوب شلوسارك، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير التشيكي، مؤكدة على أهمية العلاقات الفلسطينية التشيكية وخصوصا في المجال السياحي والأثري.

وشددت على أهمية تكثيف التعاون والتشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة التشيكي لما لهذا التعاون من مصلحة مشتركة في تكثيف أعداد المجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين ومواقعها السياحية الفريدة على مستوى العالم.

وأكدت على ضرورة العمل الذي يجري على الأرض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين إلى سابق عهده، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم.

وأضافت الوزيرة معايعة: "استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح، محققين بذلك أكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى مع انتهاء جائحة كورونا وما سببته من معيقات وعقبات، خصوصا في كون هذا القطاع أول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون آخر المتعافين منها". 

كما وتحدثت عن مدى تطور الخدمات السياحية في فلسطين وتنوعها لتشكل بذلك سلة سياحية من الأنماط السياحية وليس فقط السياحة الدينية بل أيضاً المسارات وسياحة الشباب والسياحة الريفية وغيرها الكثير. 

وبدوره، فقد شدد السفير جاكوب على أهمية التعاون والتشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي التشيكي والفلسطيني، مؤكدا تطلعه لتحقيق هذا التشبيك بتعاون الجميع. 

وتباحث الجانبان في إمكانية استضافة وفدا إعلاميا سياحيا تشيكيا إلى فلسطين، بالإضافة استقبال مجموعة من ممثلي وكلاء السياحة والسفر التشيك في زيارة تعريفية إلى فلسطين بهدف تحقيق التشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة التشيكي، وليأتي السائح التشيكي لفلسطين ضمن برنامج سياحي فلسطيني ومستخدم للمرافق السياحية الفلسطينية.

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