البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

رام الله - دنيا الوطنذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا "التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، وأكدا ضرورة التزام طهران بسياسة حسن الجوار.وقال الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة البحرينية المنامة: "بحث الجانبان التدخلات الإيرانية، وأكدا ضرورة التزام إيران بحسن الجوار وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، وعلى الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ومن جانبه، قال شكري إن "المباحثات ركزت على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".