(حماس) تنعى شهيد جنين وتؤكد مواصلة طريق المقاومة





وقالت الحركة: إن "الشهيد مرعي انضمّ إلى قافلة شهداء فلسطين الأبرار"، مؤكدة أن "دماء الشهداء الطاهرة وتضحياتهم البطولية تشكّل وقوداً لشعبنا في مقاومته المستمرة، ضدَّ هذا العدو المجرم ومستوطنيه".



وتابعت: "نعزّي ذوي الشهيد وعموم أهلنا في الضفة المحتلة، لنحيّي جماهير شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين، ومخيمها المقاوم، ونشدّ على أياديهم لمزيد من الثبات والبطولة في التصدّي ومقارعة العدو".





وأضافت الحركة: "نجدّد معهم عهد الوفاء للشهداء بمواصلة طريق المقاومة، حتّى تتحقّق آمالنا بطرد الاحتلال عن أرضنا، وانتزاع حقوقنا، وتحرير الأرض والمسرى".



رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس) الشهيد محمد ماهر نافع مرعي، الذي ارتقى فجر اليوم الأربعاء، أثناء التصدّي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت جنين.