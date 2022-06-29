الناتو لزيلينسكي: استعد لحرب طويلة

رام الله - دنيا الوطنقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الأربعاء: "إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا".ودعا ستولتنبرغ، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أوكرانيا إلى "الاستعداد لحرب طويلة"، دون الإجابة عن سؤال عما إذا كانت أوكرانيا سيكون بإمكانها الانضمام إلى الناتو بعد ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال ستولتنبرغ: "يجب أن نستعد لحرب طويلة، وهذه هي إشارتنا إلى الرئيس زيلينسكي".وانطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس.