رئاسة التشريعي بغزة تدعو لإطلاق أوسع حملة برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعا المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق أوسع حملة دعم وإسناد للقضية الفلسطينية في المحافل والمنتديات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.كما ودعا المجلس، برلمانات العالم إلى سن قوانين وتشريعات تجرّم التطبيع مع الاحتلال وتعزز مقاطعته بكافة الأشكال بما ينسجم مع نبض وإرادة الشعوب المناصرة للحقوق الفلسطينية.وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسئوليتها بوقف العدوان المتواصل على القدس والمسجد الأقصى والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 سنة.وقال المجلس: "على السلطة في رام الله احترام الإرادة الشعبية، والالتزام بموجبات المصلحة الوطنية الفلسطينية التي يشكل المجلس التشريعي أحد ركائزها الكبرى وأعمدتها الأساسية، وهي مطالبة بتصحيح سلوكها التفردي والتراجع عن جميع قراراتها المخالفة للقانون والتوافق الوطني".وختم: "سيواصل المجلس التشريعي الفلسطيني أداء مهامه البرلمانية وواجباته الوطنية إلى حين انتخاب مجلس جديد يؤدي اليمين الدستورية حسب القانون".