التعليم بغزة: النيابة تتابع الشكاوى المتعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحاً صحفياً تعقيبا على الشكوى المتعلقة بطلاب الثانوية العامة.وأكدت الوزارة في تصريحها، أن النيابة العامة تتابع بعض الشكاوى المتعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة واللجان المراقبة خلال فترة انعقاد الامتحانات.وأشارت الوزارة، إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها المشددة لوكلاء النيابة بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة الشرطية لملاحقة وضبط المتسببين بتلك الوقائع، وتوقيف من يثبت عليه الجرم.وقالت الوزارة: "كما تُتابع النيابة العامة مع وزارة التربية والتعليم بعض هذه الشكاوى؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يتسبب بالتشويش على الطلاب الممتحنين أو تكدير صفو الطمأنينة العامة".