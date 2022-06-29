شؤون فلسطينية

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على موافقة تركيا على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال خالد: إن "تركيا أعلنت موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو العدواني، ففي بيان مشترك بين السويد وفنلندا وتركيا تم الاتفاق على أن تبدأ ستوكهولم وهلسنكي التحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد لصالح حزب العمال الكردستاني وتسليم مطلوبين لصالح تركيا". 

وأضاف: "مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أكد أن واشنطن لم تقدم أي تنازلات لتركيا لإقناعها بالتخلي عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، فيما رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالموقف التركي".

وختم تيسير خالد مدونته قائلا: "يعني طلعت حقوق الإنسان كذبة كبيرة حتى في السويد وفنلندا، فقد ربح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجولة على حساب حقوق شعب مظلوم هو الشعب الكوردي الشقيق".

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