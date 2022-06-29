شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

استمعت متابعة العمل الحكومي إلى تقرير مفصل من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول جهود بعثة الحج في خدمة حجاج قطاع غزة وتوفير كل سبل الراحة لهم، كما اطلعت اللجنة على سير الاختبارات النهائية للثانوية العامة ومجمل الجهود الحكومية لاتمامها دون أية معيقات، وتوقفت عند بعض المحاولات الفردية التي تم ملاحظتها للتشويش على سير الامتحانات وازعاج الطلبة في اللجان، وأوعزت للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للمعالجة، متمنية التوفيق والنجاح لطلابنا.

وناقشت المتابعة في جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة، تقديم مبلغ مالي بقيمة (200$) بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اسنادا ودعما لذوي شهداء عدوان 2014م، بالاضافة الى تكليف وزارة المالية بصرف مبلغ مليون شيكل قبل عيد الأضحى المبارك، لدعم رواتب موظفي الهيئات المحلية.

وقالت: "تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ أعمال التسوية في معبر رفح البري (البوابة الفلسطينية المصرية)"، مضيفة: "تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مبنى ترخيص الشمال".

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم اعتماد حزمة المشاريع الخاصة بمحافظة رفح لتحسين الحالة المرورية، على أن يتم تمويلها من صندوق السلامة المرورية، بالإضافة إلى الموافقة على تأجير قطعة أرض لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الشمال وغزة، بغرض استخدامها محطة لترحيل النفايات .

وفي السياق، قالت اللجنة: "إحالة تقرير اللجنة الفنية الخاصة لدراسة تشغيل محطة معالجة المياه العادمة في رفح إلى لجنة إدارة المشاريع الإستراتيجية"، مضيفة: "المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بالإفراج عن نزلاء ضمن مكرمة عيد الأضحى المبارك".

وأِكدت أنه تمت الموافقة على مبادرة التحصين المجتمعي المقدمة من اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، كذلك إقرار توصيات اجتماع خلية الأمن الغذائي، الخاصة بمتابعة الأسعار ومراقبة المخزون السلعي.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد التوصيات المقدمة بشأن تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في قطاع غزة، معلنة في الوقت ذاته أنه سيتم صرف راتب شهر 6/2022م قبل عيد الأضحى المبارك بنفس النسبة والآلية المعتمدة.

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