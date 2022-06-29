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القناة (12) الإسرائيلية تكشف تفاصيل الزيارة السرية للرئيس الإسرائيلي إلى الأردن خلال الأسبوع

القناة (12) الإسرائيلية تكشف تفاصيل الزيارة السرية للرئيس الإسرائيلي إلى الأردن خلال الأسبوع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الأردن سراً ولقائه بالعاهل الأردني خلال الأسبوع لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن "الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ زار الأردن سراً هذا الأسبوع والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد دعوة الأخير له".

وأضافت أن "الاجتماع عُقد في قصر الملك ووصفه مسؤولون بأنه "دافىء وودي". وفق ما ذكرت القناة.

وأوضحت القناة، أنهما "بحثا خلال الاجتماع القضايا الاستراتيجية على المستويين الثنائي والإقليمي، بالإضافة إلى ضمان استقرار العلاقات وضرورة الحوار مع كافة الأطراف في المنطقة".

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن مستشار الأمن القومي إيال خولتا، زار المملكة الأردنية، في 20 حزيران/ يونيو المُنصرم، والتقى بكبار المسؤولين في قصر الملك لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال (واللا)، إن "العلاقات (الأردنية - الإسرائيلية)، انقطعت بشكل شبه كامل بين قصر الملك الأردني ومكتب رئيس حكومة الاحتلال بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال رمضان، لتأتي زيارة خولتا كأول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المملكة منذ ذلك الحين".

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