إعلام إسرائيلي: بينيت ولابيد لن يبرما صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهمت اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي ممارسة التضليل على أهالي الأسرى الجنود، والتعامل بازدواجية وعنصرية مع المحتجزين.





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع ، "إن حكومة الاحتلال لا تعمل بجدية لإنهاء ملف الجنود الأسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت جاهزيتها في أكثر من محطة لإتمام الصفقة".





وأضاف القانوع خلال تصريحات صحفية: إن "الاحتلال لا يزال يخادع المجتمع الإسرائيلي ويمارس حالة من التضليل على أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية".





وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل بازدواجية وعنصرية مع جنوده المحتجزين في غزة لدى القسام على أساس العرق والجنس.



