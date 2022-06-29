شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: بينيت ولابيد لن يبرما صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس

إعلام إسرائيلي: بينيت ولابيد لن يبرما صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قررا عدم الذهاب نحو إبرام صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس.

ووفق الموقع، فإن المسؤوليْن الإسرائيلييْن، قررا تضمين جميع الأسرى الإسرائيليين في أي صفقة، أو لن يكون هناك اتفاق.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهمت اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي ممارسة التضليل على أهالي الأسرى الجنود، والتعامل بازدواجية وعنصرية مع المحتجزين.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع ، "إن حكومة الاحتلال لا تعمل بجدية لإنهاء ملف الجنود الأسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت جاهزيتها في أكثر من محطة لإتمام الصفقة".

وأضاف القانوع  خلال تصريحات صحفية: إن "الاحتلال لا يزال يخادع المجتمع الإسرائيلي ويمارس حالة من التضليل على أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل بازدواجية وعنصرية مع جنوده المحتجزين في غزة لدى القسام على أساس العرق والجنس.

وشدّد الناطق باسم الحركة على أن" المقاومة الفلسطينية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إجبار الاحتلال على الرضوخ لشروطها ودفع استحقاقات أي صفقة قادمة".

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.

ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة: النيابة تتابع الشكاوى المتعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة

التعليم بغزة: النيابة تتابع الشكاوى المتعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة

عورتاني: التعليم والمنهاج الفلسطيني شأن سيادي بامتياز

عورتاني: التعليم والمنهاج الفلسطيني شأن سيادي بامتياز

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

&#34;متابعة العمل الحكومي&#34; بغزة: صرف راتب شهر يونيو قبل العيد وبنفس النسبة

"متابعة العمل الحكومي" بغزة: صرف راتب شهر يونيو قبل العيد وبنفس النسبة

كيف ستتعامل حكومة الاحتلال مع فيديو الجندي الأسير هشام السيد؟

كيف ستتعامل حكومة الاحتلال مع فيديو الجندي الأسير هشام السيد؟

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول مبحث الكيمياء والثقافة العلمية؟

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول مبحث الكيمياء والثقافة العلمية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)

تيسير خالد يعلق على موافقة تركيا لفنلندا والسويد الانضمام لحلف (الناتو)

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

&#34;النضال الشعبي&#34; تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

"النضال الشعبي" تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا

"العربية الفلسطينية": الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا

الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84

الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84

جمعية المتقاعدين المدنيين: رواتبنا يجب أن تكون كاملة وتُصرف بأول كل شهر

جمعية المتقاعدين المدنيين: رواتبنا يجب أن تكون كاملة وتُصرف بأول كل شهر

منوعات

احتفالاً ببروز أول سن لطفلتها..قمر في إطلالة جذّابة مع ابنتها

احتفالاً ببروز أول سن لطفلتها..قمر في إطلالة جذّابة مع ابنتها

شاهد: شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تثير الجدل

شاهد: شبيهة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تثير الجدل

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

لهذا السبب يوتيوب يحذف (بنت الجيران) لحسن شاكوش وعمر كمال

لهذا السبب يوتيوب يحذف (بنت الجيران) لحسن شاكوش وعمر كمال

الكشف عن سر &#34;دي جي ساسو&#34; في أغاني المهرجانات

الكشف عن سر "دي جي ساسو" في أغاني المهرجانات

عربي

تحركات &#34;خلف الكواليس&#34;.. هل تُلحق السعودية بركب التطبيع مع إسرائيل؟

تحركات "خلف الكواليس".. هل تُلحق السعودية بركب التطبيع مع إسرائيل؟

وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

العراق يعلن أول وفاة بـ &#34;الكوليرا&#34; منذ تفشي الوباء

العراق يعلن أول وفاة بـ "الكوليرا" منذ تفشي الوباء

تونس: إنقاذ 27 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل صفاقس

تونس: إنقاذ 27 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل صفاقس