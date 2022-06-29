إعلام إسرائيلي: بينيت ولابيد لن يبرما صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس
أفادت موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، قررا عدم الذهاب نحو إبرام صفقة تبادل أسرى جزئية مع حماس.
ووفق الموقع، فإن المسؤوليْن الإسرائيلييْن، قررا تضمين جميع الأسرى الإسرائيليين في أي صفقة، أو لن يكون هناك اتفاق.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهمت اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي ممارسة التضليل على أهالي الأسرى الجنود، والتعامل بازدواجية وعنصرية مع المحتجزين.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع ، "إن حكومة الاحتلال لا تعمل بجدية لإنهاء ملف الجنود الأسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت جاهزيتها في أكثر من محطة لإتمام الصفقة".
وأضاف القانوع خلال تصريحات صحفية: إن "الاحتلال لا يزال يخادع المجتمع الإسرائيلي ويمارس حالة من التضليل على أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية".
وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل بازدواجية وعنصرية مع جنوده المحتجزين في غزة لدى القسام على أساس العرق والجنس.
وشدّد الناطق باسم الحركة على أن" المقاومة الفلسطينية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إجبار الاحتلال على الرضوخ لشروطها ودفع استحقاقات أي صفقة قادمة".
ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.
ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.
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