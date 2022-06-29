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شؤون فلسطينية

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين
الرئيس عباس وجو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لا تراهن على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم التعامل الإيجابي معها.

جاء ذلك خلال زيارته الدورية، لمتابعة أوضاع وشؤون أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، التقى خلالها في سفارة دولة فلسطين في بيروت، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

واطلع الأحمد قيادة فصائل المنظمة على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاسيما زيارة بايدن، للأراضي الفلسطينية المحتلة وموقف القيادة الفلسطينية منها.

وقال: إن أبرز ما ستطالب به القيادة الفلسطينية الرئيس الأمريكي، هو ليس موقفاً جاداً فحسب، بل خطوات فعلية وملموسة حول مجمل السياسة الإسرائيلي التي تنتهجها ضد شعبنا، خاصةً الإجراءات أحادية الجانب المتعلقة في القدس، والاستيطان، الجدار، والتهجير الذي تقوم به في الشيخ جراح والأغوار وفي بيتا وغيرها من المدن والقوى والبلدات الفلسطينية.

وأضاف: ستطالب القيادة الفلسطينية أيضاً الرئيس الأمريكي في تنفيذ وعوده بفتح القنصلية الأمريكية في القدس، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب وفتح مكتبها في واشنطن، وقضايا أخرى ذات صلة.

وقال الأحمد: إن انتظار نتائج الزيارة لا يعني تخلي القيادة الفلسطينية والرئيس عباس عن قرارات المجلس المركزي في التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بالكيان الإسرائيلي.

كما أكد الأحمد حرص الرئيس عباس على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، وأن هذه القضية كانت على سلم أولويات جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، وسيصار إلى رسم الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك في الأيام القادمة.

بدورها قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وعبر أمين السر الحاج فتحي أبو العردات، ثمنت جهود ومتابعة عزام الأحمد لمجمل القضايا المتعلقة بأوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان، وحرصه الدائم والمتواصل على تلبية تأمين ما أمكن من احتياجات الساحة، عبر الرئيس عباس.

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