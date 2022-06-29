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شؤون فلسطينية

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
ضمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ستة أعضاء جدد لمجلس مفوضيها، استناداً لمبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء على تنسيب لجنة الاختيار المستقلة المشكلة وفق النظام الداخلي لمجلس مفوضي الهيئة. وسيباشر المفوضون الجدد مهامهم اعتبارا من بداية العام القادم.

والأعضاء الجدد هم كل من الدكتورة هالة الشعيبي، الدكتور علي السرطاوي، الأستاذة سامة عويضة، والأستاذ واصف الكاهن، الدكتور مخيمر أبو سعدة والأستاذة آمال صيام، من بين العديد من الترشيحات التي تقدمت لعضوية مجلس مفوضي الهيئة، ليأخذوا مكان الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم مع نهاية العام الجاري.

وتتم عملية اختيار المفوضين من قبل لجنة استشارية مستقلة تضمن الشفافية في عملية الاختيار، من خلال الإعلان للترشيح لمن يرغب في العضوية بالصحف المحلية وعبر موقع الهيئة الإلكتروني، لفتح المجال أمام المهتمين ومن تنطبق عليهم الشروط للانضمام لمجلس المفوضين.

وتضم اللجنة الاستشارية المستقلة لتنسيب المفوضين في عضويتها نقيب المحامين، واحد رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين، وممثلين عن المجتمع المدني تختارهم الشبكات التمثيلية، وأكاديميين، ومفوضين عامين سابقين للهيئة.

يذكر ان مجلس المفوضين هو الجهة العليا التي تشرف على عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتقر سياساتها وخططها وموازناتها، ويضم حسب النظام الأساسي للهيئة من 17-21 عضوا يمثلون الفلسطينيين في جميع امكان تواجدهم بما في ذلك مناطق 1948 والشتات.

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