غزة: "النيابة العامة" توقف أشخاصاً قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة

أوقفت "النيابة العامة" بغزة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة.

وأقرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، تعديلاً على طبيعة أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات، في منهاج الثانوية العامة لعام 2022.





وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إنه من منطلق الحفاظ على تطبيق الامتحانات بصورة معيارية وفق الأسس والتعليمات المعمول فيها، فقط تقرر التعديل على طبيعة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2022، في مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات.





وتقول الوزارة: فيما يتعلق بالقسم الأول، فإنه يتكون من ثلاثة أسئلة مقالية وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً حيث خصص للأسئلة الثلاثة الأولى (60 علامة).



