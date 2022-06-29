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شؤون فلسطينية

غزة: "النيابة العامة" توقف أشخاصاً قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة

غزة: "النيابة العامة" توقف أشخاصاً قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت "النيابة العامة" بغزة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه ضمن جهود المؤسسات الحكومية في توفير الظروف المناسبة لطلاب الثانوية العامة، ومنع حالات الازعاج والتشويش وبعض المظاهر السلبية في محيط لجان الامتحانات، عززت الشرطة انتشارها صباح اليوم في الشوارع المحيطة بلجان الامتحانات لتوفير الهدوء.

وأضاف: بأن النيابة العامة قامت بتوقيف عدد من الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على سير الامتحانات ونشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول.

وتابع "الإعلامي الحكومي": بأن وزارة التربية والتعليم، اتخذت قراراً بتعديل طبيعة الأسئلة في المواد المتبقية لتعزيز سير الامتحانات وإنهاء بعض الحالات السلبية الشاذة عن مجتمعنا، وتحقيق الهدف المعياري من الاختبارات.

وأقرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، تعديلاً على طبيعة أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات، في منهاج الثانوية العامة لعام 2022.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إنه من منطلق الحفاظ على تطبيق الامتحانات بصورة معيارية وفق الأسس والتعليمات المعمول فيها، فقط تقرر التعديل على طبيعة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2022، في مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات.

وتقول الوزارة: فيما يتعلق بالقسم الأول، فإنه يتكون من ثلاثة أسئلة مقالية وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً حيث خصص للأسئلة الثلاثة الأولى (60 علامة).

وأضافت: بالنسبة للقسم الثاني يتكون من أربعة أسئلة مقالية متوازنة وفي حجم السؤال والإجابة وقد خصص لكل منهما 20 علامة وعلى المشترك أن يجيب عن سؤالين.

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