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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

"النضال الشعبي" تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية
مسيرة للنضال الشعبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية، في اطار تعزيز العلاقات الفلسطينية العربية، وحشد القوى العربية والجزائرية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومجابهة التطبيع وافشال كافة المشاريع التي تستهدف النيل من حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

وقال محمـد علوش، عضو المكتب السياسي للجبهة، أننا "نقيم علاقات وطيدة مع عدد واسع من الأحزاب والقوى التقدمية العربية، وقد التقينا خلال اليومين الماضيين بحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية ممثلة بمستشار الأمين العام السيّد عيسى خلاف، وحزب العمال الجزائري ممثلاً بعضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات الدولية في الحزب السيّد جلول جودي، وحركة البناء الوطني الجزائرية ممثلة بمسؤول ملف فلسطين في الحركة والأمين العام للائتلاف المغاربي لنصرة القدس السيّد كبور حمود".

ووجه علوش التحية للأحزاب الجزائرية باسم الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني وباسم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، مثمناً المواقف الأخوية والمبدئية والتاريخية للجزائر، بلد الشهداء العظام، الداعمة بشكل استراتيجي ومتواصل للقضية الفلسطينية وثوابت شعبنا في معركة الحرية والاستقلال حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيا علوش مبادرة الرئيس الجزائري للم الشمل الفلسطيني، التي تؤكد حرص القيادة الجزائرية  على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، الذي يضر بقضية شعبنا، وإعادة الوحدة الوطنية، وهي رؤية صادقة تحتاج إلى الحرص من كل القوى الفلسطينية، والتي تؤكد أنّ الجزائر كانت ومازالت تقدّم الدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وبحث اللقاءات آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين الجبهة والقوى السياسية الثلاث، وتم التأكيد على ضرورة التواصل وعقد اللقاءات المشتركة وبناء تحالف عربي عريض يضم كافة القوى الحيّة لمجابهة التطبيع، واسناد القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.

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