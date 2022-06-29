مباشر | آراء طلاب التوجيهي في اليوم الثامن للامتحانات

شؤون فلسطينية

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
في اطار التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية، قام وفد من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ضم المدير التنفيذي رامي مهداوي ونائبه محمد أبو زعيتر بزيارة المؤسسات الدولية المانحة والشريكة في قطاع غزة وذلك لبحث سبل بناء تدخلات تنموية مستدامة على شكل برامج للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاطلين عن العمل في ظل الارتفاع الشديد لمعدلات الفقر والبطالة في القطاع.

 وشملت الزيارة مكاتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ووكالة التنمية البلجيكية.

 وتم نقاش خطة عمل مشاريع الصندوق المنفذة حالياً في قطاع غزة والمشاريع المستقبلية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الصندوق كمظلة وطنية تنموية للتشغيل والتشديد على أهمية التركيز على دعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة الى  دعم المشاريع الريادية الصغيرة الخضراء.

ومن جانبه شكر المدير التنفيذي للصندوق المانحين علي دعمهم المستمر، مؤكداً أن مشاريع التشغيل التي ينفذها الصندوق في قطاع غزة ليست مشاريع طوارئ بل هي فرصة لأن تكون مشاريع تنمية مستدامة.

أخبار ذات صلة

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين

الأحمد يكشف: هذا ما سنطلبه من بايدن خلال زيارته لفلسطين

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول مبحث الكيمياء والثقافة العلمية؟

شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول مبحث الكيمياء والثقافة العلمية؟

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة: &#34;الأشغال&#34; تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحد الأبراج قرب مفترق الصناعة

غزة: "الأشغال" تصدر بياناً للرأي العام بشأن أحد الأبراج قرب مفترق الصناعة

غزة: &#34;النيابة العامة&#34; توقف أشخاصاً قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة

غزة: "النيابة العامة" توقف أشخاصاً قاموا بالتشويش على سير امتحانات الثانوية العامة

&#34;النضال الشعبي&#34; تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

"النضال الشعبي" تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في المغرب

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

انضمام ستة أعضاء جدد لمجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

&#34;النضال الشعبي&#34; تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

"النضال الشعبي" تجري عدة اتصالات ولقاءات ومباحثات سياسية مع العديد من الأحزاب الوطنية الجزائرية

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا

"العربية الفلسطينية": الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا

جمعية المتقاعدين المدنيين: رواتبنا يجب أن تكون كاملة وتُصرف بأول كل شهر

جمعية المتقاعدين المدنيين: رواتبنا يجب أن تكون كاملة وتُصرف بأول كل شهر

حماس: الاحتلال يتعامل بازدواجية مع الجنود الأسرى ولدينا أوراق قوة تجبره على الرضوخ لشروطنا

حماس: الاحتلال يتعامل بازدواجية مع الجنود الأسرى ولدينا أوراق قوة تجبره على الرضوخ لشروطنا

&#34;التنمية&#34; بغزة: من يحصل على تصريح عمل بأراضي 48 يتم رفعه من المنحة القطرية

"التنمية" بغزة: من يحصل على تصريح عمل بأراضي 48 يتم رفعه من المنحة القطرية

منوعات

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

بطلة (جميل وهناء) الآنسة وردة في أحدث ظهور..وتوجه تحذيراً قوياً لشركات الإنتاج

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

نجيب ساويرس يسخر من هاني شاكر..فماذا قال؟

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

البرلمان المصري يتدخل لكشف لغز اختفاء الفنانة آمال ماهر

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

شاهد: روبي تثير ضجة بـ (نمت ننة)

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

أول ظهور لجاستين بيبر بعد إصابته بشلل الوجه

لهذا السبب يوتيوب يحذف (بنت الجيران) لحسن شاكوش وعمر كمال

لهذا السبب يوتيوب يحذف (بنت الجيران) لحسن شاكوش وعمر كمال

الكشف عن سر &#34;دي جي ساسو&#34; في أغاني المهرجانات

الكشف عن سر "دي جي ساسو" في أغاني المهرجانات

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

في أحدث ظهور..ابن ميريام فارس نسخة عن والدته

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

روجينا تعلن شفاء والدتها من هذا المرض الخطير

عربي

وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

العراق يعلن أول وفاة بـ &#34;الكوليرا&#34; منذ تفشي الوباء

العراق يعلن أول وفاة بـ "الكوليرا" منذ تفشي الوباء

تونس: إنقاذ 27 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل صفاقس

تونس: إنقاذ 27 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل صفاقس

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف