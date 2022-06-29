صندوق التشغيل يجتمع مع المؤسسات الدولية المانحة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنفي اطار التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية، قام وفد من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ضم المدير التنفيذي رامي مهداوي ونائبه محمد أبو زعيتر بزيارة المؤسسات الدولية المانحة والشريكة في قطاع غزة وذلك لبحث سبل بناء تدخلات تنموية مستدامة على شكل برامج للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاطلين عن العمل في ظل الارتفاع الشديد لمعدلات الفقر والبطالة في القطاع.وشملت الزيارة مكاتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ووكالة التنمية البلجيكية.وتم نقاش خطة عمل مشاريع الصندوق المنفذة حالياً في قطاع غزة والمشاريع المستقبلية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الصندوق كمظلة وطنية تنموية للتشغيل والتشديد على أهمية التركيز على دعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة الى دعم المشاريع الريادية الصغيرة الخضراء.ومن جانبه شكر المدير التنفيذي للصندوق المانحين علي دعمهم المستمر، مؤكداً أن مشاريع التشغيل التي ينفذها الصندوق في قطاع غزة ليست مشاريع طوارئ بل هي فرصة لأن تكون مشاريع تنمية مستدامة.