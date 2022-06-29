"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل؛ بما فيها الشروط، وآلية تقديم الطلبات.



وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في تخصص الطب البشري بالمغرب للعام 2022-2023، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس.