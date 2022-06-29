غانتس: فيديو حماس يهدف إلى الابتزاز على خلفية "قضية إنسانية"

قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعمل بوسائل مختلفة، و"تستمر في قلب كل حجر" لإعادة الأسرى إلى ذويهم.



وقال غانتس وفق ما نقل موقع صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، مؤتمر "السايبر"، إن الفيديو الذي صدر يوم أمس من حركة حماس، "يهدف إلى الابتزاز على خلفية قضية إنسانية".







وأكد وزير جيش الاحتلال، أن "إسرائيل تعمل بوسائل مختلفة، وتستمر في قلب كل حجر لإعادة الأسرى إلى ذويهم".

وتابع: "كما قلنا من قبل هذه قضية إنسانية وسنواصل العمل على هذا الأساس، ولن تؤثر محاولات الابتزاز ومناورات الوعي على موقفنا وسلوكنا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "تحتجز حماس الأسرى الأربعة منذ سنوات في انتهاك للقانون الدولي وانتهاك للأخلاق، وهي مسؤولة عن هذا، وتوقعنا من المجتمع الدولي هو التحرك في مواجهة هذا السلوك الإجرامي"، على حد وصفه.





ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.

ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.

رام الله - دنيا الوطن