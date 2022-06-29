"العربية الفلسطينية": الاحتلال يواصل سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية قيام الاحتلال بإعدام الشهيد حمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) الأسير الذي استهدفه جنود الاحتلال بالرصاص صباح اليوم الأربعاء خلال اقتحامه للمنطقة الشرقية في مدينة جنين.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان جريمة استهداف شبابنا بشكل مباشر بهدف القتل تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، مما يؤكد ان الاحتلال يتبنى سياسة القتل العمد بحق أبناء شعبنا بهدف كسر ارادتهم ومنعهم من التصدي لاجتياحاته وانتهاكاته المتواصلة ليستبيح مدننا وقرانا ومخيماتنا ويعيث فيها خرابا دون أي مقاومة، واهما انه بهذه السياسة سيدفع شعبنا للرضوخ والاستسلام، وكأنه لا يعي الدرس بأن دماء الشهداء تشعل جذوة النضال وتصلب ارادتنا وتقربنا من النصر بانتزاع حقوقنا الثابتة والمشروعة مهما كلف الامر من تضحيات.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي، ان على العالم الذي يمارس سياسة الصمت المريب تجاه ما يرتكبه الاحتلال ويتبني سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بحقوق شعبنا، ويقف موقف العاجز عن اتخاذ أي إجراءات تلجم الاحتلال وتوقف انتهاكاته للقانون الدولي، يجعل من خطاب القانون الدولي ومؤسساته مجرد اكذوبة كبيرة، ويفقد الشعوب الثقة او مجرد الامل بانها قادرة على رفع الظلم والاضطهاد عنها.وتابعت الجبهة: "أننا ونحن نترحم على روح الشهيد مرعي فإننا نهيب بجماهير شعبنا الى تصعيد مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال في كافة مناطق التماس وادامة حالة الاشتباك الشعبي مع العدو في كل مكان، كما يتوجب القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال وملاحقته قضائيا في المحاكم الدولية".وتوجهت الجبهة بخالص العزاء لذوي الشهيد ولكافة محبيه، معاهدين روحه وارواح شهداء شعبنا وامتنا ان نبقى على الدرب سائرون حتى تحقيق الأهداف التي امنوا بها وقضوا في سبيلها.