الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقلا عن محاميها فوازالشلودي، أن الأسير رائد ريان (27عاما) من بلدة بيت دقو/القدس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادر بحقه .وأضافت الهيئة، أن المعتقل ريان يقبع في "عيادة سجنالرملة" في ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية، حيث يعاني من تشوش بالرؤية وآلام بالرأس بشكل دائم، والام بالمفاصل ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا، كما يشتكي ريان من حموضة بشكل دائم وتشنجات بالأيدي والارجل وفي منطقة البطن ويتنقل على كرسي متحرك.وتابعت الهيئة وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن ادارة السجون لم تكترث لذلك، حيث وضعته بغرفة متسخة للغاية لا تصلح للعيش الآدمي ومخالفة لكل القواعد والأصول الطبية مما اضطر الأسير أن يقوم بتنظيفها بنفسه رغم التعب والإعياء.وبينت الهيئة منذ ان أعلن الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام وحتى اليوم لم يتم نقله ولا مرة الى مستشفى مدني وتم ابلاغه من قبل الطبيب المشرف على وضعه بعيادة سجن الرملة أنه من الممكن ان يتم نقله نهاية الأسبوع الى مستشفى مدني ولكن لا يعلم لإجراء الفحوصات التي يرفضها ام لإبقائه بشكل دائم .وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياةالاسير رائد ريان وتطالب المؤسسات الدولية ولجان الصليب الأحمر للوقوف أمام مسؤولياتها بالضغط على ادارة السجون من أجل الافراج عنه وعن كافة الاسرى المرضى داخل السجون .ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان في الثالثمن تشرين الثاني العام الفائت وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.