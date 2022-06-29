شؤون فلسطينية

طالع: تعديل على طبيعة أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات بامتحانات الثانوية العامة

طالع: تعديل على طبيعة أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات بامتحانات الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، تعديلاً على طبيعة أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات، في منهاج الثانوية العامة لعام 2022.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إنه من منطلق الحفاظ على تطبيق الامتحانات بصورة معيارية وفق الأسس والتعليمات المعمول فيها، فقط تقرر التعديل على طبيعة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2022، في مبحثي التربية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات.

وتقول الوزارة: فيما يتعلق بالقسم الأول، فإنه يتكون من ثلاثة أسئلة مقالية وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً حيث خصص للأسئلة الثلاثة الأولى (60 علامة).

وأضافت: بالنسبة للقسم الثاني يتكون من أربعة أسئلة مقالية متوازنة وفي حجم السؤال والإجابة وقد خصص لكل منهما 20 علامة وعلى المشترك أن يجيب عن سؤالين.



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