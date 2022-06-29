حماس: الاحتلال يتعامل بازدواجية مع الجنود الأسرى ولدينا أوراق قوة تجبره على الرضوخ لشروطنا

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.



ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد أعلن في تغريدة له عبر قناته على (تليجرام)، الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام، مؤكداً أنه خلال الساعات المقبلة سيتم نشر ما يؤكد ذلك.





























رام الله - دنيا الوطناتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاربعاء الاحتلال الإسرائيلي ممارسة التضليل على أهالي الأسرى الجنود، والتعامل بازدواجية وعنصرية مع المحتجزين.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع ، "إن حكومة الاحتلال لا تعمل بجدية لإنهاء ملف الجنود الأسرى، وهي أضعف من أن تتخذ قراراً بالصفقة رغم أن الحركة أعلنت جاهزيتها في أكثر من محطة لإتمام الصفقة".وأضاف القانوع خلال تصريحات صحفية أن "الاحتلال لا يزال يخادع المجتمع الإسرائيلي ويمارس حالة من التضليل على أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية".وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل بازدواجية وعنصرية مع جنوده المحتجزين في غزة لدى القسام على أساس العرق والجنس.وشدّد الناطق باسم الحركة على أن" المقاومة الفلسطينية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إجبار الاحتلال على الرضوخ لشروطها ودفع استحقاقات أي صفقة قادمة".وأكد القانوع أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط لمختلف الوساطات ورفض صفقة إنسانية أطلقها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار اثناء جائحة (كورونا) ورفض أيضاً إطاراً للصفقة قدمته الحركة للوسطاء.