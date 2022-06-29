"التنمية" بغزة: من يحصل على تصريح عمل بأراضي 48 يتم رفعه من المنحة القطرية

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، إن الأشخاص الذين يحصلون على تصريح عمل فعال في أراضي عام 48، "يتم رفعهم من المنحة القطرية".





وأضافت في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن "كل من يثبت أن له مصدر دخل يتم رفعه كذلك من المنحة القطرية".





وقالت الكحلوت: وزارة التنمية تقوم بإرسال كشوفات الأسماء للمستفيدين من المنحة للجنة القطرية والتي بدورها ترسلها للأمم المتحدة، حيث تقوم الأخيرة بفلترة الأسماء واعادتها دون ابداء أي أسباب لإزالة او إضافة أي اسم، ونؤكد ان الوزارة ليس لها أي دور في ذلك.

رام الله - دنيا الوطن