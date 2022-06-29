بلدية غزة تنشر خريطة الأماكن الملائمة للسباحة على شاطئ البحر

وأظهرت الخارطة التي نشرتها البلدية على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، أربعة مناطق بألوان مختلفة، حيث يُشير اللون الأزرق إلى المناطق الملائمة للسباحة، واللون الأصفرلمياه ملائمة للسباحة بدرجة متوسطة واللون الأحمر إلى مياه غير ملائمة فيما أظهر شعار المنطقة الأخيرة إلى منطقة صخرية بتحذير خطر الموت.



وكانت دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة بقطاع غزة، قد صرّحت في وقتٍ سابق، أن 65% من طول شاطئ بحر قطاع غزة آمن للسباحة.



كما وصنّفت دائرة صحة البيئة 35% من طول الشاطئ بأنه غير آمن، وذلك بعد إجراء فحص ميكروبيولوجي بالتعاون مع سلطة المياه وجوده البيئة لجودة مياه شاطئ محافظات غزة.









رام الله - دنيا الوطننشرت بلدية غزة، صباح اليوم لأربعاء، تنويهاً للمواطنين بشأن الأماكن الملائمة للسياحة من عدمها على شواطئ قطاع غزة.