ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الوقود في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أسعار الوقود بدءاً تاريخ الأول من شهر تموز/ يوليو 2022، بقيمة 23 أغورة لليتر الواحد أي بنسبة 3%.وقالت الوزارة في بيان لها، إن "ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، على خلفية الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار". (وفق موقع عرب 48).وأوضحت أن سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" سيبلغ في مسار الخدمة الذاتية بقيمة 7.95 شيكل.وأشارت إلى أن الخدمة العادية تُلزم المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.الجدير ذكره أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.