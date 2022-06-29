طالت 12 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية





ومن بين المعتقلين، أسرى محررون، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت ستة شبان، وهم: الأسير المحرر طاهر أكرم حامد (25 عاما)، والأسير المحرر محمود علي حامد (21 عاما)، والأسير المحرر عبادة حسام حماد (20 عاما)، والأسير المحرر مهند عبد الحليم الشبراوي (25 عاما)، وجمعة عوض حماد، وإسماعيل راتب حماد.



وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة طلبة جامعيين، وهم: عمير شلهوب، وايهاب عاشور، ومحمد سلامة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة معين حسين على حاجز عسكري أقامته عند المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية، والشاب أحمد نصر قراقع بعد مداهمة منزله في مخيم العزة شمال مدينة بيت لحم.



ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمزي الرجبي.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطناً، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.