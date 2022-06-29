"الجهاد" تنعي الشهيد محمد مرعي من مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشاب محمد ماهر مرعي (23 عاماً) من مخيم جنين، أحد كتيبة جنين في وحدة الإرباك الليلي، والذي استشهد خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين فجر اليوم.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إذ نودع شهيدنا المجاهد محمد مرعي، الذي انضم لقافلة عظيمة من الشهداء، لنؤكد أن هذا الدم الطاهر هو خط سيرنا ودليلنا على طريق الحرية والكرامة لشعبنا".وأكدت بأن هذه المعركة المستمرة بين تمام الحق وتمام الباطل، تثبت إرادة شعبنا وإصراره الكبير على استعادة حقوقه، ومواجهة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.وقالت "الجهاد": ما تزال جنين وكتيبتها المجاهدة تشكلان رأس حربة وأنموذجاً مبهراً من التضحية والمقاومة، والتصدي بكل قوة وعنفوان للاحتلال الذي يواصل اقتحامه للمدن والقرى.وتوجهت الحركة بأحر التعازي والمواساة، لعائلة الشهيد محمد مرعي، داعية بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، وإن دماء الشهداء ستبقى نوراً يضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.