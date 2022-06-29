شؤون فلسطينية

غزة: تسليم 2000 تصريح جديد للعمل في أراضي 48

غزة: تسليم 2000 تصريح جديد للعمل في أراضي 48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة، عن تسليمها  (2000) تصريح للهيئة العامة للشؤون المدنية، وذلك  للعمل في أراضي عام 1948.

وأضافت "العمل" في تصريح نشرته عبر حسابها على (الفيسبوك) أن التسليم جاء من أجل إصدار التصاريح التجارية وتسليمها لأصحابها.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس  قرر زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 2000 أخرى.

وتوقع مسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر، الإثنين الماضي، بأن يتم إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في إسرائيل.

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