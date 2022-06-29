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وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو

وزيرة إسرائيلية: نعمل على حل خلاف الحدود البحرية مع لبنان وقواتنا مستعدة لأي سيناريو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، إن إسرائيل مستعدة للمفاوضات، مؤكدة أن طاقم التفاوض الإسرائيلي يعمل للتوصل إلى توافق حول النزاع الدائر مع لبنان حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية.

وأضافت في تصريح لقناة (I24NEWS): "طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرضا للوسيط، وإذا حصلت أي تطورات جديدة فسنعلن عنها طبعا".

وحول منصة كريش، قالت: "أنا أريد أن أوضح بشكل قاطع أن منصة كريش غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها"، مشددة على أن "كريش ليست للتفاوض لأنها إسرائيلية ومناقشة هذا الملف لن تكون مثمرة".

وتابعت: "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات بواسطة الوسيط الأمريكي، ونحن مستعدون للتقدم لحل هذا الملف".

وعلّقت على ما إذا كانت إسرائيل متخوفة من تحول القضية إلى تصعيد عسكري مع "حزب الله" قائلة إن "القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وأقترح على الجانب الآخر التوصل إلى الحل لأنه لا جدوى من التهديدات".

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