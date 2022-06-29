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العراق يعلن أول وفاة بـ "الكوليرا" منذ تفشي الوباء

العراق يعلن أول وفاة بـ "الكوليرا" منذ تفشي الوباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم  وزارة الصحة العراقية  سيف البدر تسجيل أول وفاة بـ "الكوليرا"، و17 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض اليوم، ولم يحدد أسباب التفشي الجديد للمرض في العراق".

ووفق ما نقلت (وكالة الأنباء العراقية) الرسمية، فقد تابع البدر إن "الوزارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام 2022".

وكان قد أُعلن قبل عشرة أيام عن تسجيل إصابات بالكوليرا في محافظة السليمانية، كانت الأولى منذ عشر سنوات في المنطقة الواقعة ضمن إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.

وسجلت حينها عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في  محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

وكانت البلاد قد شهدت آخر تفش كبير للوباء في 2015، وفق وزارة الصحة. وكانت موجة التفشي حينها قد ضربت خصوصا بغداد ومحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة، وسجّلت حينها مئات الإصابات.

ويؤدي الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، الى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

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