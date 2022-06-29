"الصحة" بغزة تُصدر بيانًا بشأن ازدياد إصابات (كورونا) بالقطاع



وشددت الكيلة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" على جميع المواطنين بالالتزام بإجراءات وزارة الصحة لكي لا تضطر الوزارة اللجوء لخيار الإغلاق، مطالبة الجميع بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والتطعيم.













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا، بناءً على الوضع الوبائي الحالي والزيادة الواضحة في عدد حالات (كوفيد-19) المسجلة في محيط قطاع غزة.وقالت الوزارة، إنه سيتم عمل الفحوصات للحالات المشتبه باصابتها بمرض (كوفيد - 19) في مراكز الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة وهي على النحو التالي (مركز شهداء رفح، مركز شهداء خانيونس، مركز شهداء بني سهيلا، مركز صحي شهداء دير البلح، مركز صحي شهداء الشاطئ، مركز صحي مسقط الرحمة، مركز صحي مسقط الشمال)، بالإضافة إلى جميع المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة (22 مركز صحي) .وأهابت الوزارة خلال البيان بالمواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم بالمسارعة الى تلقيه حفاظا على صحتهم .وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، قد أعلنت يوم الإثنين المنصرم، على أن الموجة الجديدة من وباء (كورونا) قد بدأت.