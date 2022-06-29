مسؤول سابق في (شاباك): نقل الصور مجانًا أمرٌ غير معتاد وحماس تريد هذا الشيء





وأضاف: "من المرجح أن يشير هذا إلى ضِيق أو إشارة من حماس أنها تريد المضي قدماً في هذه القضية.





في السياق، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في (كنيست)، رام بن براك حول عرض مشاهد لهشام السيد: إنها "هذه حرب نفسية، ليس مطروحا الآن أي صفقة على الطاولة، الثمن الذي تطلبه حماس غير معقول".





ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية (حماس)، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لهشام السيد أحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.

ويظهر السيد في مقطع الفيديو، وهو يرقد على السرير في ظل تدهور حالته الصحية، حيث وضعت بجانبه الهوية الشخصية له، كما تظهر في الخلفية لقطات تلفزيونية لمنتدى النقب التي تعقد في البحرين.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، قد أعلن في تغريدة له عبر قناته على (تليجرام)، الاثنين، أن تدهوراً طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام، مؤكداً أنه خلال الساعات المقبلة سيتم نشر ما يؤكد ذلك.

وقال عزرا ساعر: "كنت متفاجئاً، يعد نقل الصور مجاناً أمراً غير معتاد في أماكننا، نحن لم نشهد هذا من قبل"، وفق ما نقلت إذاعة (كان).