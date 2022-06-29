تونس: إنقاذ 27 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل صفاقس

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع التونسية، أمس الثلاثاء، إنه "تم إنقاذ 27 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد.وأضافت الوزارة في بيان لها أن "وحدة عائمة تابعة لجيش البحر تمكنت صباح اليوم (الثلاثاء) من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب بصدد الغرق بالموقع شمال شرق صفاقس على بعد 15 ميلا".وبحسب وكالة (الأناضول) فأن "المهاجرين غير النظاميين صرحوا أن أعمارهم تتراوح بين 5 و25 سنة وأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس في الليلة الفاصلة بين 25 و26 حزيران الجاري بنية التوجه نحو الفضاء الأوروبي".وأوضحت الوزارة أنه "تمّ التوجه بالمهاجرين المذكورين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس حيث تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم".​​​​​​​وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات سابقة.​​​​​​​