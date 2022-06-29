موسكو: العملية العسكرية ستستمر حتى يتوقف تهديد دونباس من الأراضي الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنصرحت موسكو أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية.وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية إن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى يتوقف قصف دونباس ويتوقف التهديد من الأراضي الأوكرانية".وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أضاف بوليانسكي في تصريح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في معرض تعليقه عن الأحاديث عن استهداف مركز للتسوف في كريمنشوك إنه "لم يتم توجيه ضربة له، بل إن الجيش الروسي شن ضربة بأسلحة دقيقة التوجيه على مستودعات تحوي أسلحة غربية وذخيرة وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية بالقرب من مصنع كريمنشوك للمركبات البرية".